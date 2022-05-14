Российские военные продолжают проводить второй этап спецоперации на Украине. Они уничтожают склады с боеприпасами и горючим, а также ведут бои против националистов. У недобитых боевиков осталось лишь два выхода — погибнуть или сдаться. Об этом «360» заявил военный эксперт Василий Дандыкин. Далее — прямая речь собеседника.

Второй этап спецоперации

Главная задача второго этапа — освобождение Донбасса. Оно произойдет, на мой взгляд, в ближайшем будущем. Это вопрос этого месяца, может быть, первой половины июня.

Главная задача — уничтожать боеприпасы, склады ГСМ, опорные и командные пункты противника, артиллерию, которая поступает уже натовского образца. Все это связано с тем, что задачи решаются с максимальным сокращением потерь среди нашей живой силы, наших союзников, а также, оберегая мирное население. Его по-прежнему используют неонацисты, ВСУ и нацбатальоны в качестве живого щита. Это видно по Краматорску, Северодонецку.

Сейчас продвижение идет по всем направлениям. Конечно, оно идет не столь быстро, как кому-то хотелось бы, но оно проходит. После Попасной мы видим, что в оперативно-тактическом окружении оказались ВСУшники в районе Северодонецка. Формируются котлы, которых будет несколько.

Источник фото: РИА «Новости»

Все зло противника, которое у него накопилось из-за потерь, он вымещает на мирных жителях. Это очевидно, потому что огонь идет и по ДНР с ЛНР. Это и разрушение социальных объектов, есть раненые и погибшие мирные жители. По всем канонам ведения боевых действий это преступление. Поэтому работает Следственный комитет России.

Мы видим, что наши активно работают, подавляя системы залпового огня. Уничтожаются снаряды «Смерчей», оставшиеся единицы «Точки-У» и, конечно же, беспилотники. Это — одна из главных целей нашей противовоздушной обороны.

После этого нокаута, который получила Украина у острова Змеиный, когда потеряла и людей, и самолеты с вертолетами, там постоянно наши средства ПВО сбивают беспилотники Bayraktar. Даже у этого островка сбито приличное количество.

Такая тактика продлится и дальше на всех направлениях. В частности, это касается Мариуполя и «Азовстали». Сейчас недобитый гарнизон — это, в основном, боевики запрещенного «Азова»*, включая остатки морской пехоты и иностранных военной специалистов. Они пытаются в какой-то степени прорываться, но все это тщетно. Работает наша авиация, работает артиллерия. Я думаю, что у них два выхода — погибнуть или сдаться в плен.

Источник фото: РИА «Новости»

Все эти изыски по поводу того, что поменять раненых на наших военнопленных, обречены на провал. Все эти посылы и жалобы начальника этого воинства к Маску, чтобы тот повлиял и выручил, ну, осталось обратиться, наверное, только к инопланетянам. Я думаю, что этот вопрос тоже будет решен, как будет решен и вопрос безопасности этих многострадальных городов Донбасса, которые находятся вблизи передовой линии.

Это говорит о том, что несмотря на все фейковые новости, которые происходят, здесь работает мощная пропаганда Украины, и подключается Америка с Западом. Несмотря на поставки техники, оружия, боеприпасов, делается все, чтобы как можно меньше натовского военного «топлива» попало на фронт.

Несмотря на то, что проводится уже третья или четвертая мобилизация, эти тербаты уже просто не работают в тылу. Они уже выдвинуты на фронт. Это люди, которые из глубокого гражданского резерва, многие из которых не служили никогда.

Ситуация у Змеиного

Основу спецназа, морского спецназа они потеряли в этих боях. Это были подготовленные люди, которые летали на вертолетах и подходили на штурмовых лодках. Они потеряли очень большое количество авиации, самолетов, в том числе три Су-24 — фронтовых бомбардировщиков. Потеряли множество беспилотников, включая большое количество Bayraktar. Будет то, что будет.

Может быть, сейчас они по сусекам еще что-то отыщут. Сейчас ведется разведка, судя по всему. Это помощь, несомненно, Великобритании и США. Рядом находится Румыния. Будут попытки принести ущерб, прежде всего, беспилотникам. Почему их это волнует? Это прежде всего доставка морем боезапаса, техники из той же Румынии. Это удобно делать в районе Одессы. Они понимают важность этого портового города. Они еще говорят о том, что им мешает наш гарнизон на острове Змеиный для того, чтобы они вывозили зерно из Одессы. Хотя нужно заботиться о продовольственном снабжении своих людей на Украине.

Источник фото: РИА «Новости»

Но я думаю, что у нас возможности большие в этом направлении. За время спецоперации накоплен богатый боевой опыт. В основном силы Черноморского флота справятся с тем, чтобы этот гарнизон выполнял свои задачи. Он должен контролировать и акваторию вокруг этого острова, и воздушное пространство с помощью ВКС, и контролировать то, что происходит на аэродромах государств НАТО.

Скорее всего, здесь даже не стремление самого Киева одержать эту победу. Они хотели это сделать 9 мая. Скорее всего и кураторы из НАТО, прежде всего из Вашингтона, подталкивают к этому. Весь цинизм того, что происходит, когда они говорят, что надо решить вопрос с уничтожением нашего присутствия на Змеином, но они ведь сами заминировали фарватеры в свое время. Они набросали старые советские мины, которые уже до Босфора доплыли. Сейчас стоит вопрос, что выпускать суда из постов Одессы себе дороже, так как они могут подорваться на собственных минах.

*«Азов» — запрещенное в России националистическое объединение.