Посол ЛНР в РФ призвал наказать иностранных наемников на стороне ВСУ
Посол ЛНР в России Мирошник сообщил о необходимости наказать наемников на Украине
Иностранные наемники, которые входят в состав формирований украинской армии, должны понести наказание. Об этом РИА «Новости» сообщил посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник.
По его словам, наемники прибыли в Донбасс только для того, чтобы заработать деньги и убивать людей.
«Мы же боремся за жизнь и свободу. В этом мы не сходимся. Этих иностранных наемников, которые прибывают к нам, следует наказать в соответствии со строгостью закона», — заявил дипломат.
Ранее Мирошник выразил мнение, что Украина не заинтересована в мирных переговорах с Россией.
Генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов рассказывал «360», что заявил, что на Украине действуют много наемников в составе частных военных компаний. При этом на них не распространяются международные конвенции, эти лица не рассматриваются в качестве военнопленных.