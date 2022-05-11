Посол ЛНР в РФ призвал наказать иностранных наемников на стороне ВСУ

Иностранные наемники, которые входят в состав формирований украинской армии, должны понести наказание. Об этом РИА «Новости» сообщил посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник.

По его словам, наемники прибыли в Донбасс только для того, чтобы заработать деньги и убивать людей.

«Мы же боремся за жизнь и свободу. В этом мы не сходимся. Этих иностранных наемников, которые прибывают к нам, следует наказать в соответствии со строгостью закона», — заявил дипломат.

Ранее Мирошник выразил мнение, что Украина не заинтересована в мирных переговорах с Россией.

Генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов рассказывал «360», что заявил, что на Украине действуют много наемников в составе частных военных компаний. При этом на них не распространяются международные конвенции, эти лица не рассматриваются в качестве военнопленных.