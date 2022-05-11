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    11 мая 2022, 07:59

    Посол ЛНР в РФ призвал наказать иностранных наемников на стороне ВСУ

    Посол ЛНР в России Мирошник сообщил о необходимости наказать наемников на Украине

    Максим Зинкин

    Иностранные наемники, которые входят в состав формирований украинской армии, должны понести наказание. Об этом РИА «Новости» сообщил посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник.

    По его словам, наемники прибыли в Донбасс только для того, чтобы заработать деньги и убивать людей.

    «Мы же боремся за жизнь и свободу. В этом мы не сходимся. Этих иностранных наемников, которые прибывают к нам, следует наказать в соответствии со строгостью закона», — заявил дипломат.

    Ранее Мирошник выразил мнение, что Украина не заинтересована в мирных переговорах с Россией.

    Генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов рассказывал «360», что заявил, что на Украине действуют много наемников в составе частных военных компаний. При этом на них не распространяются международные конвенции, эти лица не рассматриваются в качестве военнопленных.