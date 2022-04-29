Американский наемник погиб на Украине. Как ЧВК вербуют и готовят бывших военных

На Украине погиб еще один наемник из США — 22-летний морской пехотинец. По словам его матери, его тело так и не нашли. У парня на родине остались семимесячный ребенок и жена. По словам специалистов, ЧВК вербуют людей с военным прошлым и отправляют на Украину за хорошие деньги. Правда, теперь многие вояки отказываются даже от крупных сумм: никто не хочет оказаться под прицелом российских войск.

Американский наемник погиб на Украине

Американский солдат, завербованный частной военной компанией (ЧВК), погиб в ходе боевых действий на Украине. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на заявление семьи погибшего.

Речь идет о 22-летнем Вилли Джозефе Канселе. Он работал с ЧВК, которая отправила его на Украину. Мужчине платили, пока он там сражался, пояснила в разговоре с журналистами мать погибшего.

Источник фото: CNN

Кансел, бывший морской пехотинец США, был офицером и работал в исправительном учреждении в Теннесси. Когда началась спецоперация на Украине, он откликнулся на объявления ЧВК, которая искала подрядчиков. Его мать призналась, что Кансел верил в Украину.

Кансел вылетел в Польшу 12 марта и пересек границу Украины где-то между 12 и 13 марта. Мать погибшего подтвердила гибель своего сына, однако тело молодого человека пока не нашли. По данным телеканала, ЧВК отправила американца на помощь украинским войскам в первой половине марта. По словам матери американца, группа наемников, вместе с которыми воевал бывший морской пехотинец, состояла из граждан «самых разных стран».

У погибшего остались семимесячный ребенок и жена.

Наемники имеют опыт военных действий

ЧВК платят деньги и вербуют людей. В принципе, когда речь идет о таких компаниях, для россиянина это не вполне ясно. Ведь в РФ есть частные охранные предприятия, детективные агентства, а ЧВК нет. Об этом «360» рассказал генерал-майор ФСБ в запасе, бывший разведчик, экс-руководитель Управления правительственной информации РФ Александр Михайлов.

«В принципе эти компании выполняют заказы зарубежных, так сказать, представителей <…> по обеспечению чего-то, по сопровождению грузов, по охране скважин и так далее. Поэтому когда мы с вами говорим уже непосредственно о войне, то тут, наверное, нельзя вообще квалифицировать [организацию] как частную охранную компанию», — пояснил Михайлов.

По сути, отметил он, речь идет о наемниках. По словам Михайлова, все они — бывшие военные, с определенным опытом работы.

«Это предпочтительнее. Кстати говоря, задержанный представитель ЧВК не будет рассматриваться как военнопленный. Он наемник. И на него не распространяются никакие конвенции. Люди идут на свой страх и риск. У них есть какой-то договор. В нем, скорее всего, прописаны действия в случае гибели и ранения. <…> Решают свои финансовые вопросы теми средствами, которыми могут. Речь идет о горячих точках», — пояснил Михайлов.

Массово или отдельно приезжают наемники, зависит от логистики. При этом их на Украине очень много. Кем они завербованы, это уже другой вопрос, отметил бывший разведчик.

Как вербуют наемников для Украины

Для вербовки наемников есть специальные центры. ЧВК нанимают сотрудников так, чтобы государство максимально дистанцировалось от этого — с юридической точки зрения, пояснил полковник в отставке, военный эксперт Виктор Баранец.

«Это частники — разговаривайте с частниками. <…> Назначаются специальные агенты — покупатели, как их называют. Они набирают людей, глубоко их изучают. К изучению подключаются уже официальные органы разведки. <…> Просят профессионалов, чтобы прогнали через детектор лжи, например», — отметил Баранец.

Он добавил, что также людей просят несколько раз рассказывать свою биографию, после чего заново проверяют на детекторе лжи, чтобы выявить различия в историях. Если человек ошибся в ответе хотя бы на один вопрос, кандидата вычеркивают. При этом таких «ненадежных» заносят в специальный список.

«Конечно, когда выполняется боевая задача, предпочтение отдают спецназовцам и разведчикам. Они все делятся на определенные категории. Но спецназ и разведка — элитная часть, тем более, что в их случае очень легко понять, где они были ранее», — рассказал Баранец.

После выбора кандидатов начинается длительный период подготовки: бег, стрельба, работа с шифрами и так далее. Затем начинают изучать регион выполнения задач. И только после этого — специфическая подготовка. Тогда наемников забрасывают на необходимую территорию в качестве, например, туристов — чтобы лучше изучить местность.

«А после этого уже с ними плотненько начинают работать, куда вы должны прибыть, какую задачу выполнить и что вы должны сделать в случае, если вас арестуют, задержат. <…> В некоторых случаях даже предлагают яд. Но очень редко эти люди этим ядом пользуются, потому что если человек не пришелся ко двору в одной ЧВК, его охотно заберут в другую», — отметил Баранец.

Сколько наемников сейчас есть на Украине

У Украины есть посольства по всему миру. В составе этих посольств есть разведчики. Посольство как раз и объявило, уверен Баранец, набор наемников. Когда набрали, допустим, 10-15 человек, тогда связываются с разведкой страны его пребывания, допустим, Испанией и узнают дополнительную информацию о человеке.

«Координация идет, потом идут переговоры, контракт, за сколько готовы воевать за Украину. <…> Некоторым, особенно снайперам высочайшего класса, Киев платит три тысячи евро, в основном, люди приезжают за две тысячи евро в день. Это все вскладчину дают Вашингтон, Брюссель, Англия и так далее», — отметил Баранец.

Зеленский сначала заявил, что на Украину готовы ехать 16 тысяч наемников. Сейчас разведка, пояснил Баранец, насчитывает 4600 человек. Многие не хотят ехать после того, как наемников массово начали уничтожать российские войска.

С началом спецоперации на Украину приехали почти семь тысяч иностранных наемников, объявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.