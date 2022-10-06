Посол ЛНР рассказал об эвакуации медицинских и соцучреждений из Сватово | 360°

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Посол ЛНР рассказал об эвакуации медицинских и соцучреждений из Сватово

Посол ЛНР Мирошник: социальные и медицинские учреждения эвакуируют из Сватово

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На севере Луганской Народной Республики эвакуируют социальные и медицинские учреждения из населенного пункта Сватово. Об этом глава представительства ЛНР в Москве Родион Мирошник сообщил в своем Telegram-канале.

Как пишет Мирошник, местные органы власти работают «в урезанном виде» и занимаются эвакуацией. По его словам, на протяжении двух дней в Сватово относительно тихо.

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«Активно работают только исходящие <…> Паники нет», — отметил посол.

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Кроме того, посол рассказал, что ВСУ стянули в район Северска и Торского группировку, состоящую примерно из десяти тысяч человек. Здесь наблюдается техника, наемники, артиллерия и РСЗО.

«С нашей стороны идет активное возведение укреплений и формирование линии обороны. Третьи сутки наши артиллеристы отрабатывают по скоплениям сил и техники противника», — написал Мирошник.

Ранее глава представительства Луганской Народной Республики в Москве Родион Мирошник сообщил, что сейчас вся территория Кременной в ЛНР находится под контролем Союзных сил.

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