Посол ЛНР назвал боевиков Украины террористами, понимающими только язык силы

Украина выбрала «тактику террористической войны» — нанесения ударов по мирному населению — и должна получить «жесткий, продуманный ответ». Об этом написал в своем Telegram-канале посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник. По его мнению, боевики бьют по мирному населению, потому что терпят поражение на поле боя.

Он напомнил, что «украинские бандформирования» ночью выпустили по Луганску девять ракет РСЗО, пытаясь пробить защиту ПВО полумиллионного мирного города. Большинство ракет удалось сбить, но «есть падение осколков и возгорания городских объектов». Данные о нанесенном ущербе станут известны в ближайшие часы.

«Сейчас уже понятно, что боевики применяют одну и ту же тактику и в ДНР, и в Херсонской области, и в ЛНР: не имея возможности что-либо противопоставить на поле боя, проигрывая сражение за сражением, они используют серию ракет, многочисленными запусками пытаясь пробить защиту ПВО, направляя удары по мирным объектам и городам. Это тактика террористов», — сделал вывод Мирошник.

Дипломат подчеркнул, что на любую тактику террора, «особенно возведенную на государственный уровень», есть тактика антитеррора. С террористами «не ведут переговоры, террористов — уничтожают».

«Под ногами у украинских оккупантов, использующих западное вооружение, земля должна гореть. <…> Террористы не понимают человеческий язык. Террористы понимают только язык силы. С режимом боевиков нужно говорить на понятном им языке», — подытожил посол.