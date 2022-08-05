Посол ЛНР Мирошник заявил о входе союзных сил в Артемовск

Союзные силы и участники ЧВК «Вагнер» вошли в Артемовск, заявил посол ЛНР Родион Мирошник. По его словам, сейчас в городе идут боестолкновения.

«ЧВК „Вагнер“ и союзные силы зашли в Артемовск. Бои идут на улицах города», — написал он в Telegram. Других подробностей происходящего в Артемовске Мирошник не привел.

Накануне в Минобороны заявили, что 54-й механизированная, а также 56-я и 58-я мотопехотная бригады ВСУ из-за больших потерь и потери боеспособности бросили позиции в районах Соледара, Артемовска и Авдеевки в ДНР.

В Генштабе ВСУ также заявили, что украинские военные отошли от рубежей в районе Авдеевки и в направлении Артемовска. П словам замначальника главного оперативного управления Генштаба Украины Алексея Громова, на авдеевском направлении ВСУ столкнулись с активными штурмовыми действиями.