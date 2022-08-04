Генштаб ВСУ заявил об отступлении украинских военных с рубежей в районе Авдеевки

ВСУ отошли от рубежей в районе Авдеевки и в направлении Бахмута (Артемовска). Об этом заявил замначальника главного оперативного управления Генштаба Украины Алексей Громов.

По его словам, на авдеевском направлении украинские войска столкнулись с активными штурмовыми действиями. В конце июля ВСУ покинули шахту «Бутовка», сообщило украинское издание «Страна.ua».

Ранее в Минобороны заявили, что в результате активного наступления союзных сил 54-я механизированная, 56-я и 58-я мотопехотные бригады ВСУ лишились боеспособности и вынуждены были оставить свои позиции в районах Соледара, Артемовска и Авдеевки, написало Nation News.

Помимо этого, ВС РФ уничтожили до 400 украинских боевиков и 20 единиц военной техники в районе населенного пункта Константиновка в ДНР. Также были ликвидировали до 130 военнослужащих 92-й механизированной бригады ВСУ в Харьковской области и 13 единиц боевой военной техники.

Политолог, директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлов в беседе с «360» заявил, что украинские военные упустили шанс сложить оружие, они должны понимать, что если не прекратят сопротивление, их ждет уничтожение.