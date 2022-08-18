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    18 августа 2022, 10:06

    Пособника украинских боевиков задержали в Херсоне

    РИА «Новости»: передававшего координаты наводчика ВСУ задержали в Херсоне

    Максим Зинкин

    Правоохранительные органы задержали в Херсоне бывшего украинского военнослужащего, передававшего ВСУ координаты для наводки артиллерийских орудий. Об этом РИА «Новости» рассказали представители российских силовых структур.

    Задержанный сообщил, что после начала специальной операции вышел на связь с бывшим командиром и предложил свои услуги в коррекции огня украинских орудий по позициям ВС РФ.

    «Меня попросили передать координаты, выявлять точки скопления российских военных. Я согласился на это», — рассказал он.

    При этом украинское командование не выплачивало ему никаких денежных средств за проведенную работу. Всего с марта по июль он передал националистам координаты девяти мест дислокации российских военных.

    Задержанный пояснил, что в бытность военным проходил службу в качестве командира орудия «Гиацинт» и участвовал в боевых действиях против мирного населения Донбасса.

    Накануне в Херсоне задержали планировавших террористические акты сторонников нацбата «Азов»*.

    * Нацбатальон «Азов» — запрещенная в России террористическая организация.