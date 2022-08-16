Планировавших теракты сторонников «Азова» задержали в Херсоне

Участников «Гражданского корпуса „Азов“*», созданного при запрещенном в РФ одноименном нацбатальоне, задержали в Херсоне. Они передавали ВСУ данные о российских военных, планировали диверсии и собирались устроить покушение на представителей местных властей, сообщил ТАСС.

Один из задержанных, по данным агентства, — руководитель местной ячейки Вадим Кравченко. Он рассказал о преступных планах диверсантов.

«Со мной были ребята с опытом боевых действий, <…> у меня были связи со Службой безопасности Украины, с главным управлением разведки», — уточнил Кравченко.

По его словам, он вместе с подельниками собирал данные о перемещении российских войск в Херсоне и передавал эту информацию в главное управление разведки Украины. По указанию своих кураторов они также организовали слежку за сотрудниками местной администрации. Кравченко пояснил, что это было нужно, чтобы устроить нападения на чиновников.

Помимо этого, диверсанты собирались совершить теракты в паспортном столе и типографии, где печатают анкеты для получения гражданства РФ.

Ранее RT сообщал об обнаружении в Херсоне украинского центра противодействия интеграции с Россией. По словам представителя силовых структур, этот центр действовал до июня 2022 года.

* нацбатальон «Азов» — запрещенная в России террористическая организация.