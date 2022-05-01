Последствия стрельбы ВСУ по школе и детсаду в Херсонской области сняли на видео

Украинские военные открыли огонь по населенным пунктам Киселевка и Широкая Балка в Херсонской области. Под артиллерийским огнем оказались школа и детсад. Минобороны РФ показало на видео последствия обстрела.

«Огонь велся по сугубо гражданским объектам. <…> Также огонь из артиллерии целенаправленно велся по кладбищу, на котором в этот момент находились люди», — подчеркнули в ведомстве.

Здания детсада и школы получили серьезные повреждения. Кроме того, по информации министерства, в результате обстрелов есть пострадавшие и погибшие среди мирных жителей. Сейчас жители этих поселков частично лишены электроснабжения из-за последствий обстрела.