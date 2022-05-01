01 мая 2022, 09:04
Последствия стрельбы ВСУ по школе и детсаду в Херсонской области сняли на видео
Минобороны показало видео с последствиями обстрела ВСУ школы и детсада под Херсоном
Украинские военные открыли огонь по населенным пунктам Киселевка и Широкая Балка в Херсонской области. Под артиллерийским огнем оказались школа и детсад. Минобороны РФ показало на видео последствия обстрела.
«Огонь велся по сугубо гражданским объектам. <…> Также огонь из артиллерии целенаправленно велся по кладбищу, на котором в этот момент находились люди», — подчеркнули в ведомстве.
Здания детсада и школы получили серьезные повреждения. Кроме того, по информации министерства, в результате обстрелов есть пострадавшие и погибшие среди мирных жителей. Сейчас жители этих поселков частично лишены электроснабжения из-за последствий обстрела.