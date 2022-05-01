Украинские националисты обстреляли школу и детский сад в Херсонской области

ВСУ обстреляли освобожденные села Киселевка и Широкая Балка в Херсонской области. Стреляли украинские националисты только по гражданским объектам, в том числе по школе и детскому саду, сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения вооруженных сил Украины подвергли обстрелу освобожденные населенные пункты Киселевка и Широкая Балка Херсонской области», — привело РИА «Новости» сообщение российского министерства.

Обстрел украинские националисты вели только по гражданским объектам, в их числе детский сад и школа в Киселевке. Целенаправленному обстрелу также подверглось кладбище, которое находится на окраине села Широкая Балка, отметили в Минобороны РФ. В этот момент там были люди.

«В результате обстрелов среди мирных жителей есть пострадавшие и погибшие. Зданиям школы, детского сада и частным домам причинен серьезный ущерб», — сообщили в ведомстве.

Жители вышеуказанных поселков частично лишены электроснабжения из-за последствий обстрела со стороны ВСУ, отметили в Минобороны.

Украинские войска ранее обстреляли ДНР. В результате ранения получили восемь мирных жителей. Как указало СЦКК ДНР, пострадали один мужчина и семь женщин. Общее количество зафиксированных пострадавших на освобожденной территории ДНР составляет 1301 человек, из них 67 — дети.