Двое мужчин и женщина пострадали при обстреле Белгорода со стороны ВСУ | 360°

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Двое мужчин и женщина пострадали при обстреле Белгорода со стороны ВСУ

Губернатор Гладков сообщил о трех пострадавших в Белгороде в результате обстрела ВСУ

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Число пострадавших при обстреле Белгорода со стороны украинских военных увеличилось до трех. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Telegram / Вячеслав Гладков

Telegram / Вячеслав Гладков

Telegram / Вячеслав Гладков

Telegram / Вячеслав Гладков

Telegram / Вячеслав Гладков

Telegram / Вячеслав Гладков

Telegram / Вячеслав Гладков

Telegram / Вячеслав Гладков

«Женщине оказана амбулаторная помощь на месте. Двое мужчин с осколочными ранениями. Они уже направлены в больницу. Встретился с семьей пострадавших мужчин. Обязательно заеду к ним», — написал он.

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По словам Гладкова, также есть незначительные повреждения автомобилей, домов и заборов. Первоочередной задачей городской администрации является оценка ущерба и определения срока начала восстановительных работ.

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Мэр Белгорода Антон Иванов в Telegram-канале сообщил, что власти на данный момент собирают  информацию о последствиях обстрела.

«Все сотрудники управ сейчас проверяют свои территории. Обходят каждый дом, каждую улицу», — написал мэр.

Изначально сообщалось о двух пострадавших в ходе обстрела со стороны ВСУ, который произошел в воскресенье утром. Сообщалось, что очевидцы заметили в небе следы от срабатывания систем противовоздушной обороны, но несколько снарядов все равно достигли земли.

Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ

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