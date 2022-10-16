Два человека пострадали при обстреле Белгорода со стороны ВСУ — Гладков | 360°

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Два человека пострадали при обстреле Белгорода со стороны ВСУ — Гладков

Губернатор Гладков сообщил о двух пострадавших при обстреле Белгорода со стороны ВСУ

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Два человека пострадали в Белгороде из-за обстрелов со стороны ВСУ. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Прошел обстрел. По предварительным данным, есть двое раненых», — написал он.

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Гладков добавил, что отправился на обход территории города и Белгородского района. По итогам проверки он обещал предоставить более подробную информацией.

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По данным РИА «Новости», очевидцы заметили срабатывание системы противовоздушной обороны над Белгородом, прозвучало как минимум 16 взрывов.

В социальных сетях появились публикации, на которых в небе видны белые следы от уничтоженных снарядов.

Накануне снаряд ВСУ попал в нефтебазу под Белгородом. Прибывшие на место пожарные оперативно потушили возгорание.

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Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ

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