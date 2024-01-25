Спецоперация 25 января 2024, 08:01 «Последствия будут». Бойцам ВСУ пригрозили, что за их побег расплатятся родственники Боец ВСУ: действия уклониста будут иметь последствия для его семьи Karl-Josef Hildenbrand/dpa/globallookpress

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Солдат ВСУ предупреждают, что за их побег с поля боя будет расплачиваться их семья. Об этом в интервью YouTube-каналу hromadske рассказал военнослужащий 56-й украинской бригады Пиночет.

Он признался, что в его подразделении все мечтают об отдыхе и многие потом не возвращаются с побывки. Обычно людей все-таки пытаются вернуть. Как оказалось — почти прямыми угрозами.

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«Убеждаем: „Подумай о семье, в первую очередь. Потому что последствия будут. <…> И от этих последствий в первую очередь будет страдать твоя семья“», — рассказал боец.

Накануне, 24 января, ВСУ ударили по самолету Ил-76 с украинскими военнопленными, которых доставляли на КПП для обмена. Воздушное судно рухнуло в Белгородской области. Все, кто был на борту, погибли. Сразу после происшествия украинские СМИ сообщали, что это дело рук вооруженных сил их страны, но после появления данных о том, что в самолете были пленные бойцы ВСУ, принялись удалять публикации.