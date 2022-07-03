facebook_pixel
    03 июля 2022, 19:29

    После освобождения Лисичанска союзные войска перешли к боям за Северск

    Помощник главы МВД ЛНР сообщил о старте боев за Северск

    Александр Иванов

    Союзные войска ЛНР после освобождения Лисичанска начали бои за Северск. Об этом в Telegram-канале сообщил помощник главы МВД республики Виталий Киселев.

    После освобождения Лисичанска союзные войска перешли к боям за Северск

    «Бои за Северск уже начались», — написал он.

    Город находится почти в 30 километрах к западу от Лисичанска.

    К публикации Киселев приложил карту с пометками предполагаемого движения вооруженных сил. На ней видно, что подразделения, помеченные красным цветом, с востока и севера движутся к Северску. При этом конечные цели выделенных синим направлений находятся на юге от города. Эти стрелки показывают движение из города. Обозначения цветов Киселев не указал.

    О полном освобождении ЛНР президенту России Владимиру Путину 13 июля сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу. Также он доложил главнокомандующему об установлении полного контроля над городом Лисичанском.