После освобождения Лисичанска союзные войска перешли к боям за Северск
Помощник главы МВД ЛНР сообщил о старте боев за Северск
Союзные войска ЛНР после освобождения Лисичанска начали бои за Северск. Об этом в Telegram-канале сообщил помощник главы МВД республики Виталий Киселев.
«Бои за Северск уже начались», — написал он.
Город находится почти в 30 километрах к западу от Лисичанска.
К публикации Киселев приложил карту с пометками предполагаемого движения вооруженных сил. На ней видно, что подразделения, помеченные красным цветом, с востока и севера движутся к Северску. При этом конечные цели выделенных синим направлений находятся на юге от города. Эти стрелки показывают движение из города. Обозначения цветов Киселев не указал.
О полном освобождении ЛНР президенту России Владимиру Путину 13 июля сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу. Также он доложил главнокомандующему об установлении полного контроля над городом Лисичанском.