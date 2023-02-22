Спецоперация 22 февраля 2023, 08:50 Попытка ВСУ создать «огневой мешок» у Стельмаховки, Мясожаровки и Андреевки провалилась Марочко: ВС России пресекли попытку контратаки ВСУ на Краснолиманском направлении Сайт президента Украины

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Вооруженные силы Украины попытались пойти в контратаку, создать «огневой мешок» и отбить у российских военных несколько занятых позиций на Краснолиманском направлении. Атака провалилась, рассказал в Telegram-канале подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Украинские подразделения силами до батальонно-тактической группы пошли в наступление на позиции у населенных пунктов Андреевка, Стельмаховка и Мясожаровка, которые незадолго до этого российские военные отбили у них. Но планы ВСУ сорвали упреждающим ударом.

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«Создать так называемый „огневой мешок“ им не удалось. Замысел был разгадан», — рассказал Андрей Марочко.

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Спецназ «Ахмат» ранее вместе с Народной милицией ЛНР заняли стратегическую высоту в окрестностях Белогоровки — около пяти километров территории и выход на железную дорогу в Северск. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что это даст российским войскам преимущество на поле боя.