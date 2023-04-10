Спецоперация 10 апреля 2023, 18:12 Пушилин объяснил причины затянувшегося освобождения Марьинки Пушилин: освобождение Марьинки затянулось из-за переброски ВСУ новых резервов РИА Новости

Читать 360tv в

Освобождение Марьинки затягивается из-за того, что ВСУ постоянно подтягивают туда новые резервы, заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24». По его оценке, ситуация в этом населенном пункте сейчас развивается достаточно динамично.

«Затянувшееся освобождение Марьинки вполне объясняется тем количеством резервов, которые <…> продолжают бросаться со стороны украинского режима», —подчеркнул Пушилин.

Реклама

По его словам, власти Украины стремятся не дать российским силам полностью освободить этот населенный пункт и продолжить продвижение по другим направлениям.

Советник врио главы ДНР Ян Гагин ранее сообщал о переходе под контроль ВС России территории шиноремонтного завода в Марьинке, отметил RT.

Продолжаются и бои за Артемовск. Пушилин 10 апреля сообщил, что совершил рабочую поездку в город, и объявил, что под контролем российских сил находится более 75% территории этого стратегически важного населенного пункта.