«Линия обороны удерживается». ВСУ пошли в атаку под Херсоном | 360°

Спецоперация 09 ноября 2022, 00:57 «Линия обороны удерживается». ВСУ пошли в атаку под Херсоном Замглавы администрации Херсонской области Стремоусов: ВСУ пошли в атаку у Снигиревки РИА «Новости»

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Украинские военные пошли в атаку в Херсонской области. В районе Снигиревки продолжается серьезный бой, но линия обороны удерживается. Об этом РИА «Новости» сообщил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.

По его словам, днем во вторник, 8 ноября, бойцы ВСУ попытались продвинуться в районе села Давыдов Брод. Российские войска отбили атаку, а украинские солдаты понесли потери.

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«Сейчас он пошли массово в районе города Снигиревка. Они пытаются сдвинуть линию фронта», — заявил Стремоусов.

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Он добавил, что сейчас у населенного пункта идет достаточно серьезный бой. Российским военнослужащим удается удерживать линию обороны и отбивать атаки ВСУ.

«По противнику работает авиация, артиллерия и техника. Оборону держит 205-й полк», — уточнил Стремоусов в своем Telegram-канале.

Как отметил замглавы администрации, среди украинских солдат присутствуют польские и англоговорящие наемники. Войска заняли позиции на северной окраине города, расположившись вдоль железнодорожных путей.

Ранее официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что всего за сутки российские бойцы пресекли девять попыток наступления украинских боевиков на Николаево-Криворожском направлении.