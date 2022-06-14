Помощник Путина оценил шанс встречи президентов России и Украины

Встреча президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского возможна, однако требует тщательной подготовки. Такое заявление сделал помощник главы РФ по международным делам Юрий Ушаков. Его слова процитировало РИА «Новости».

«Никто такую возможность не отвергает, но она требует соответствующих условий, а главное, очень-очень-очень тщательной подготовки», — сказал он.

Ушаков отказался от подробностей по этому вопросу. По его словам, про встречу Путина и Зеленского уже много было сказано и без него.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров назвал условие, при выполнении которого главы России и Украины могут поговорить вживую. По его словам, о личной встрече Путина и Зеленского не приходится говорить до возобновления переговорного процесса между представителями российской и украинской сторон.

«Исходим из того, что сначала нужно, чтобы переговорные команды возобновили работу. Мяч на стороне украинцев уже почти два месяца», — отметил Лавров.