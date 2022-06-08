Лавров назвал условие для встречи Путина и Зеленского

Нужно возобновить переговорный процесс между российскими и украинскими командами, а потом можно будет говорить о встрече президентов двух стран Владимира Путина и Владимира Зеленского. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Зеленский хочет встречи ради встречи. У него семь пятниц на неделе <…> Исходим из того, что сначала нужно, чтобы переговорные команды возобновили работу — мяч на стороне украинцев уже почти два месяца», — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. Его процитировало РИА «Новости».

Глава МИД РФ отметил, что российская сторона передала Украине еще один вариант проекта договоренностей в середине апреля, с тех пор Россия не получала ответа.

Глава внешнеполитического ведомства по итогам переговоров с Чавушоглу добавил, что у России и Турции есть хорошие перспективы для перехода на национальные валюты для взаимных расчетов, процесс уже находится в продвинутой стадии, сказал Лавров.