Спецоперация 09 ноября 2022, 08:32 Польских офицеров заметили в рядах ВСУ на территории Запорожской области Член главсовета Запорожской области Рогов: польских военнослужащих легализовали в ВСУ РИА «Новости»

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На стороне Украины служат не просто иностранные наемники, а военнослужащие польской регулярной армии. Их заметили у линии соприкосновения в Запорожской области, сообщил ТАСС член главного совета региона Владимир Рогов.

Киевский режим контролирует часть области, в том числе город Запорожье. На этой территории, по словам Рогова, много поляков. Они служат не только в качестве наемников — украинские власти легализовали офицеров через Иностранный легион ВСУ.

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«Мы все понимаем, что это так называемые отпускники. Такое число наемников из Польши найти было бы тяжело», — сказал он.

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Частные военные компании Польши задействовали на Харьковском направлении и в Донбассе. В Запорожской области украинские войска привлекли польских офицеров. Формально на родине они ушли в отпуск, но фактически уехали сражаться на стороне киевского режима.

На Украину отправились более 7300 иностранных наемников, сообщил сайт Exxpress. Журналисты рассказали историю «британского Рэмбо», который получил ранения и собирает пожертвования на билет домой.