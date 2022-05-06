Польские кадровые военные и наемники уже участвуют в боях на Украине, заявил изданию «Украина.ру» польский политолог Конрад Ренкас. И это не показательные добровольцы, подчеркнул специалист.

«Известно, что граждане Польши уже воюют на Украине, и это никакие не показательные добровольцы, а наемники и отправленные туда по приказу военные. Участие иностранцев в конфликте будет расти — ведь техника и оружие, отправляемые оптом киевским властям, сами стрелять не будут», — заявил Ренкас.

При этом он отметил, что в нормальных обстоятельствах украинская армия уже давно бы капитулировала, однако киевскому режиму отдает приказы Запад. Он же поставляет Украине военные ресурсы.

«Россия фактически воюет со всем американским блоком, а трагедия украинцев в том, что в этой ситуации боевые действия могут продолжаться до последнего украинского солдата», — подчеркнул эксперт.

Политолог Сергей Марков заявил, что Украину нужно освобождать от нацистов точно так же, как после Второй мировой войны Германию освобождали от влияния фашистов. При этом немаловажное значение имеет избавление от бандеровской пропаганды, заявил он.