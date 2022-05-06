Освобождение от фашизма на примере Германии

Население Украины нужно освобождать от нацистов точно так же, как после Второй мировой войны Германию освобождали от влияния фашистов. При этом процесс должен быть двойным: сперва от террористического режима, а потом — от бандеровской пропаганды, отметил политолог Сергей Марков в беседе с «360».

Далее — прямая речь.

Годы пропаганды

Очень важный вопрос по поводу настроения населения. Все эти регионы в 2014 году на референдуме за присоединение к России проголосовали бы большинством голосов — 80%. В некоторых — даже больше, чем в Крыму. Например, Луганская, Николаевская, Харьковская области.

Но восемь лет пропаганды — это огромный срок. От прихода нацистов к власти в Германии до начала войны с СССР — с 1933 по 1941 годы — прошли те же самые восемь лет. Сделали абсолютно новую страну. Сейчас людей с пророссийскими настроениями в Одессе, Николаеве, Харькове осталось немного — только самые убежденные. <…> Население Украины необходимо освобождать так же, как было освобождено население Германии от фашистского режима и пропаганды.

Наша пропаганда по своей интенсивности и накалу — 3-4% от того накала пропаганды, которая идет по украинским телеканалам

Как только мы снимем террор со стороны бандеровского фашистского режима и тяжелую пропаганду — а там она чудовищная, — начнется процесс денацификации сознания населения, его реанимация.

Мы не должны отказываться от цели по освобождению этого населения. Просто освобождение должно быть двойным. Сначала — от террористического режима, потом — освобождение сознания от бандеровской пропаганды.