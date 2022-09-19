Польша поделилась безрадостными новостями от НАТО для Украины | 360°

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19 сентября 2022, 10:50

Польша поделилась безрадостными новостями от НАТО для Украины

DoRzeczy: НАТО в курсе, что РФ будет и дальше продолжать спецоперацию

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В НАТО считают, что Украине не стоит ждать от России прекращения специальной военной операции. Об этом написали в польском издании DoRzeczy.

Сообщается, что в руках европейских СМИ оказался секретный отчет руководства Североатлантического альянса, из него следует, что рассчитывать на быстрое прекращение СВО не приходится. В НАТО уверены, что Россия и дальше продолжит наступление на Донбассе. При этом в альянсе не верят в скорую победу какой-либо из сторон конфликта.

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Так, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предупредил Запад и Украину, что конфликт будет куда более длительным.

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Еще в польской прессе заявили, будто в России имеет место удвоение «тайной мобилизации» внутри страны. «Тайной мобилизацией» Запад назвал расширенный набор краткосрочных контрактников, увеличение найма в ЧВК и формирование добровольческих батальонов. И все это, пишут поляки, свидетельствует о планах России продолжать военные действия.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Евросоюз и США изменили риторику относительно проведения переговоров между Россией и Украиной. Он объяснил это несбывшимися надеждами на контрнаступление ВСУ и нежеланием Запада нести ответственность за поражение президента Украины Владимира Зеленского.

Россия

НАТО

Украина

Польша

Специальная военная операция РФ на Украине

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