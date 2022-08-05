Полковник разведки ВСУ Попов погиб на Украине

Полковник украинской разведки Руслан Попов погиб в боевых действиях. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Согласно опубликованной информации, вышедший на пенсию полковник с 2014 года участвовал в боевых действиях против мирного населения Донбасса. В момент начала спецоперации РФ военный находился в Мариуполе. Как именно погиб Попов, в министерстве не сообщили.

За минувшие сутки российские военные уничтожили до 150 украинских националистов высокоточным ударом по месту временной дислокации артиллерийских дивизионов ВСУ, сообщал на брифинге официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

Кроме того, ВС РФ разбили семь беспилотников, восемь артиллерийских орудий и шесть гаубиц «Мста-Б». Также российская тактическая авиация нанесла удары по пунктам управления ВСУ в городах Северск и Артемовск Донецкой Народной Республики.