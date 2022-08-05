ВКС России нанесли удар по двум украинским дивизионам и складам оружия в Запорожской области

Воздушно-космические силы России нанесли ракетный удар по временному расположению двух украинских артиллерийских дивизионов и складам с вооружением в Новоивановке в Запорожской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Он подчеркнул, что в результате удара ликвидированы до 150 боевиков ВСУ. Также уничтожены две американские гаубицы M777 и до полутора тысяч боеприпасов. Шесть гаубиц «Мста-Б», восемь артиллерийских орудий, 350 снарядов для реактивных систем залпового огня «Град» и семь беспилотников.

Оперативная и тактическая авиация за сутки поразила четыре пункта управления украинских военных в городах Артемовск и Северск Донецкой Народной Республики, а также пункт временного размещения националистической группировки в районе Выводово Днепропетровской области.

Кроме того, уничтожено два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в Константиновке и Артемовске Донецкой Народной Республики.

Всего за сутки российские военные нанесли удары по живой силе и военной технике противника в 182 районах.