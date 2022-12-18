Происшествия 18 декабря 2022, 21:07 «Множество раненых». Глава Донецка оценил последствия пожара в больнице после прилетов со стороны ВСУ Глава Донецка Кулемзин: при пожаре в больнице имени Калинина выявлено множество раненых

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При пожаре в шестом корпусе больницы имени Калинина в Донецке выявлено множество раненых. Об этом 18 декабря сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.

«Очевидцы сообщают о возгорании шестого корпуса больницы имени Калинина. Есть информация о множестве раненых», — сказал он.

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По его словам, очевидцы рассказали о прилетах в районе больницы, площади Ленина и улицы Постышева. Калинин отметил, что в больнице проводилась эвакуация пациентов.

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Вооруженные силы Украины обстреляли Киевский район Донецка из Орловки. Они выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров. Также от ударов пострадали Ворошиловский и Калининский районы. Повреждено остекление в котельной, кровля и окна в здании общежития № 2 ДонНТУ, выбило стекла в шести многоквартирных домах и одном частном. От ударов в административном здании повредило кровлю и остекление и образовалась воронка между трамвайными путями.

По данным градоначальника, в Ворошиловском районе также есть пострадавшие.