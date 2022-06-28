«Пойдет в тюрьму копать окопы». Украина четыре месяца держит взаперти 68 российских гражданских моряков

Примерно четыре месяца украинцы удерживают более 60 гражданских моряков в порту города Измаила. Их не отпускают на сушу и контролируют каждые два часа. Об этом «360» рассказала жена одного из моряков Анна.

«Они зашли в порт в конце декабря на ремонт. Это судоремонтный завод «Измаил». Начались боевые действия — и все, сейчас они под охраной. На берег выйти они не могут. Там семь судов, 77 человек было, 11 сначала освободили — судно „Авангард“. Потом трех поваров-женщин забрали и одного мужчину. Все остальные так и сидят. Из судна выходить нельзя, проверяют каждые два часа», — сообщила собеседница «360».

Она рассказала, что у одного молодого человека недавно случилось помешательство: он попытался убежать в город, чтобы купить мотоцикл и уехать домой. Морякам уже морально тяжело находиться взаперти.

«Кормить-то их кормят, но морально… Заставляют их украинское гражданство принять», — отметила женщина.

Она рассказала, что сейчас суда выставляют на торги. Экипаж могут отправить в тюрьму.

«У моего мужа контракт закончился в марте. Он не был дома девять месяцев. Владельцы сейчас выставляют суда на торги. На судно моего мужа, я видела в интернете, они набирают только украинцев. А куда денут этот экипаж, неясно. Как украинцы говорят: пойдет в тюрьму, будет копать окопы. То есть на них давление оказывается», — заявила Анна.

Она добавила, что у моряков заканчиваются медикаменты. Кому-то надо принимать лекарства для сердца, у кого-то сахарный диабет.

«Обменный фонд»

Среди остающихся в Измаильском морском порту — суда «Челси», «Волгобалт-244», «Волгобалт-193», «Волгобалт-225», «Рондо» и другие.

На прошлой неделе уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что что окончательные договоренности об обмене российских моряков, находящихся на задержанных на Украине судах, не достигнуты. Россия попросила отпустить моряков без условий, поскольку их обмен на военнослужащих или гражданских лиц из числа правонарушителей был бы неравным.

Москалькова подчеркнула, что удерживание россиян нарушает нормы закона и морали, поскольку эти люди «ничего плохого не сделали ни Украине, ни украинскому обществу», а их «держат как обменный фонд». По ее словам, Россия также предлагала субъекты обмена, но договориться не удалось. Условия возвращения моряков будут обсуждать дальше. Об этом написал «Интерфакс».

Работу по освобождению моряков «Авангарда» с жителями Астраханской области, Приморского, Краснодарского и Ставропольского краев на борту вели омбудсмен Москалькова, представители Минобороны и МИД России. Моряков вызволили в мае по поручению президента Владимира Путина.