Москалькова сообщила, что 11 российских моряков вернулись из украинского плена

Моряки Вооруженных сил (ВС) России вернулись домой из украинского плена. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в Telegram-канале.

«Российские моряки вернулись домой из украинского плена. Сегодня у родных и близких наших моряков, у всех, кто затаив дыхание, следил за их судьбой, праздник со слезами на глазах. Это — слезы счастья», — написала она.

Москалькова отметила, что удалось освободить 11 членов экипажа сухогруза «Авангард». Корабль прибыл на ремонт в порт Измаила из Греции еще 1 декабря прошлого года. С тех пор моряки находились в плену.

Особо жесткая изоляция началась одновременно со стартом спецоперации России на Украине. Всех моряков 72 дня держали в полной изоляции от внешнего мира: их заточили на судне, лишили доступа к провизии и медикаментов. Также им не давали созвониться с родными и близкими. На борту были жители Астраханской области, Приморского, Краснодарского и Ставропольского краев.

«С начала операции по освобождению ДНР и ЛНР судно и российские моряки, вопреки национальным законам, международным нормам и принципам, были блокированы охраной порта и украинскими пограничниками и лишены возможности вернуться на родину», — сказала омбудсмен.

Она отметила, что моряков освободили по поручению президента России Владимира Путина. Работу вели омбудсмен, Минобороны и МИД России. Москалькова заявила, что в Измаиле блокированы еще несколько российских судов вместе с экипажем.

«К сожалению, в Измаиле на судоремонтных заводах продолжают, вопреки нормам права и принципам гуманизма, незаконно удерживать еще 60 моряков с семи российских судов: „Омский-6“, „Челси-4“, „Волго-Балт 244“, „Волго-Балт 193“, „Волго-Балт 225“, „Рондо“, „Свирь“. На них оказывается давление, людям не дают сойти на берег, у бортов выставлены блокпосты с вооруженной охраной», — сообщила она.