Москалькова сообщила, что 11 российских моряков вернулись из украинского плена
Омбудсмен Москалькова рассказала об освобождении 11 российских моряков из украинского плена
Моряки Вооруженных сил (ВС) России вернулись домой из украинского плена. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в Telegram-канале.
«Российские моряки вернулись домой из украинского плена. Сегодня у родных и близких наших моряков, у всех, кто затаив дыхание, следил за их судьбой, праздник со слезами на глазах. Это — слезы счастья», — написала она.
Москалькова отметила, что удалось освободить 11 членов экипажа сухогруза «Авангард». Корабль прибыл на ремонт в порт Измаила из Греции еще 1 декабря прошлого года. С тех пор моряки находились в плену.
Особо жесткая изоляция началась одновременно со стартом спецоперации России на Украине. Всех моряков 72 дня держали в полной изоляции от внешнего мира: их заточили на судне, лишили доступа к провизии и медикаментов. Также им не давали созвониться с родными и близкими. На борту были жители Астраханской области, Приморского, Краснодарского и Ставропольского краев.
«С начала операции по освобождению ДНР и ЛНР судно и российские моряки, вопреки национальным законам, международным нормам и принципам, были блокированы охраной порта и украинскими пограничниками и лишены возможности вернуться на родину», — сказала омбудсмен.
Она отметила, что моряков освободили по поручению президента России Владимира Путина. Работу вели омбудсмен, Минобороны и МИД России. Москалькова заявила, что в Измаиле блокированы еще несколько российских судов вместе с экипажем.
«К сожалению, в Измаиле на судоремонтных заводах продолжают, вопреки нормам права и принципам гуманизма, незаконно удерживать еще 60 моряков с семи российских судов: „Омский-6“, „Челси-4“, „Волго-Балт 244“, „Волго-Балт 193“, „Волго-Балт 225“, „Рондо“, „Свирь“. На них оказывается давление, людям не дают сойти на берег, у бортов выставлены блокпосты с вооруженной охраной», — сообщила она.