22 апреля 2024, 12:56
Появилось видео работы морских пехотинцев по обороне островов на Днепре
Сальдо опубликовал кадры работы морской пехоты группировки войск «Днепр»
Бойцы морской пехоты Северного флота выстроили усиленную оборону на островах Днепра, которые украинские боевики регулярно пытаются захватить. Видео с работой российских военных опубликовал в Telegram-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
Он отметил, что все атаки противник чаще всего проводит в ночное время. Но благодаря выстроенной системе обороне и усиленной группировки артиллерии украинские боевики получили отпор. Данные за передвижениями групп диверсантов российские военные получают от дронов-разведчиков.
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«Морские пехотинцы группировки войск „Днепр“ полностью контролируют ситуацию», — подчеркнул Сальдо.
На опубликованном губернатором Запорожской области видео военные выставили ночной пост на одном из островов. Дежурные проследят за передвижением противника и помешают украинским силам перебросить свои силы на берег.
В конце февраля Минобороны опубликовало кадры ударов беспилотников и артиллерии по скоплениям украинской бронетехники и наблюдательных пунктов на правом берегу Днепра.
В ведомстве пояснили, что оттуда противник готовился к переправе на острова и левый берег реки в районе херсонского села Крынки.
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