Спецоперация 22 апреля 2024, 12:56 Появилось видео работы морских пехотинцев по обороне островов на Днепре Сальдо опубликовал кадры работы морской пехоты группировки войск «Днепр»

Читать 360tv в

Бойцы морской пехоты Северного флота выстроили усиленную оборону на островах Днепра, которые украинские боевики регулярно пытаются захватить. Видео с работой российских военных опубликовал в Telegram-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Он отметил, что все атаки противник чаще всего проводит в ночное время. Но благодаря выстроенной системе обороне и усиленной группировки артиллерии украинские боевики получили отпор. Данные за передвижениями групп диверсантов российские военные получают от дронов-разведчиков.

Реклама

«Морские пехотинцы группировки войск „Днепр“ полностью контролируют ситуацию», — подчеркнул Сальдо.

На опубликованном губернатором Запорожской области видео военные выставили ночной пост на одном из островов. Дежурные проследят за передвижением противника и помешают украинским силам перебросить свои силы на берег.

В конце февраля Минобороны опубликовало кадры ударов беспилотников и артиллерии по скоплениям украинской бронетехники и наблюдательных пунктов на правом берегу Днепра.

В ведомстве пояснили, что оттуда противник готовился к переправе на острова и левый берег реки в районе херсонского села Крынки.