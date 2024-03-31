Спецоперация 31 марта 2024, 08:26 Появилось видео «подземного города» российских военнослужащих в ЛНР Военные показали «подземный город» для вернувшихся с передовой в ЛНР РИА «Новости»

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Начальник службы продовольственного снабжения с позывным Волга показал горячих цех «подземного города», куда для отдыха возвращаются с передовой военнослужащие ВС России. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Здесь на стенах есть технологические карты для приготовления пищи в полевых условиях», — рассказал он.

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Подземный пункт построен руками бойцов. Здесь все сделано для обеспечения безопасности личного состава. Военнослужащие могут помыться, постирать одежду, им предоставляют горячее питание.

На стенах помещений, где солдаты отдыхают, развешаны рисунки детей-сирот. Рядом с их кроватями есть книги — патриотическая и религиозная литература, иконы.

Волга добавил, что это первый такой подземный объект в ЛНР. Военнослужащие продолжают развивать его материально-техническую базу.

ВС России продолжают отбрасывать ВСУ, занимая более выгодные позиции. Украинским солдатам приходится наспех строить оборонительные сооружения.