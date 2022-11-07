Российский военный дважды отбросил украинские гранаты и попал на видео | 360°

Спецоперация 07 ноября 2022, 08:26 Российский военный дважды отбросил украинские гранаты и попал на видео «Русская весна» показала на видео, как солдат РФ дважды отбросил украинские гранаты «Военкоры Русской весны» / Telegram

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Российский военный в ходе специальной операции на Украине дважды отбросил в сторону гранаты противника. Видео опубликовал Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

На кадрах видео, что военный находится в траншее, сверху на него сбросил гранату беспилотный летательный аппарат. Военнослужащий не смутился и успел отбросить снаряд в сторону, спустя несколько секунд он разорвался, не причинив вреда.

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Боевики предприняли еще одну попытку атаковать российского солдата, однако он вновь успел выбросить гранату в сторону и остаться невредимым. Видеозапись завершается после третьей неудачной попытки ВСУ убить военнослужащего.

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«Шансы велики, что парень выжил. Судя по тому, что видео безрезультативных попыток ВСУ прервалось», — говорится в сообщении.

Ранее министерство обороны РФ опубликовало видео работы расчетов гаубиц «Мста-Б», которые успешно поражают оборудованные позиции украинской артиллерии. Кроме того, данный тип вооружений помогает уничтожать военную технику ВСУ, вооружение, огневые средства и пункты управления.