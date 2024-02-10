Спецоперация 10 февраля 2024, 11:58 Появились кадры уничтожения опорного пункта ВСУ под Харьковом МО обнародовало видеозапись с уничтожением опорного пункта ВСУ под Харьковом

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Российские военные ликвидировали огневые точки и укрытия украинских боевиков в зоне СВО в районе Берестового Харьковской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Ведомство прикрепило к записи видеоролик с работой беспилотников.

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«Операторы БПЛА точными ударами выбивают боевиков ВСУ из укрытий», — указали в пресс-службе.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу рассказал о применении беспилотников в зоне спецоперации. По его словам, с помощью БПЛА можно решить задачи ретрансляции, управления, наведения и целеуказания.

Глава Минобороны проверил выполнение гособоронзаказа в Удмуртии. Он провел рабочее заседание и поставил перед руководством завода «Беспилотные системы» задачу нарастить производство. Шойгу также осмотрел новые цеха, в которых собираются дроны.