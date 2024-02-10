Армия 10 февраля 2024, 08:49 Шойгу перечислил задачи, которые решат беспилотники в зоне спецоперации МО: дроны в зоне СВО должны решать задачи ретрансляции, управления и наведения

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С помощью беспилотников в зоне проведения специальной военной операции нужно решать задачи ретрансляции, управления, наведения и целеуказания. Такое заявление сделал министр обороны Сергей Шойгу, когда проверял выполнение гособоронзаказа по производству дронов в Удмуртии.

«Те мощности, которые созданы, позволяют нам решать большинство из тех задач, которые перед нами сегодня стоят. Я имею ввиду и борьба с FPV-дронами, это и РЭБ в тактическом звене, и использование искусственного интеллекта», — сказал глава Минобороны России.

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Шойгу поставил перед руководством предприятий задачи: нарастить темпы, количество и качество выпускаемой продукции, повысив автоматизацию производства. Министр провел рабочее совещание с представителями оборонно-промышленного комплекса и органов военного управления. Шойгу отметил, что поставленные год назад цели перед заводом успешно решили.

Генерал армии посетил в Удмуртии завод «Беспилотные системы», где оценил новые беспилотники самолетного и вертолетного типа. Также Шойгу побывал в новых цехах концерна «Калашников», позволивших увеличить объем производства дронов на 60%. В перспективе выпуск БПЛА возрастет кратно.

Ранее министр обороны Шойгу посетил пункт управления группировки войск «Запад». Он поручил обеспечить непрерывное снабжение и дополнительную поставку ударных средств. Помимо этого, генерал заслушал доклады об обстановке в зоне боевых действий и планах войск.