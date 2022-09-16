Появились кадры последствий ракетного удара по администрации Херсона | 360°

Спецоперация 16 сентября 2022, 12:36 Поделиться Telegram

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Viber Появились кадры последствий ракетного удара по администрации Херсона Последствия ракетного удара по административному зданию в центре Херсона сняли на видео РИА «Новости»

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Первые кадры с последствиями ракетного удара по административному зданию в центре Херсона разошлись по Telegram-каналам. На видео попали местные жители, которые разбегались, закрыв лица, из-за поднявшегося облака пыли. Здание частично разрушено.

Заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что ракета попала в его кабинет. Пострадала министр соцполитики области Алла Барханова, но ее жизни ничто не угрожает. На месте от полученных ранений скончался водитель чиновницы. Всего украинские боевики выпустили пять ракет HIMARS.

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Министр здравоохранения области Вадим Ильмиев заявил, что на место выехали бригады медиков. Центр города оцепили.

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По данным СМИ, основной удар пришелся по правому крылу здания, где располагались кабинеты военно-гражданской администрации. В момент атаки там проходило совещание руководителей округов региона.

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