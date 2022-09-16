Стремоусов сообщил о попадании снаряда ВСУ в собственный кабинет | 360°

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16 сентября 2022, 12:12

Стремоусов сообщил о попадании снаряда ВСУ в собственный кабинет

Замглавы ВГА Стремоусов сообщил, что снаряд ВСУ попал в его кабинет

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ВСУ открыли огонь по центру Херсона. В результате обстрела снаряд попал в кабинет замглавы военно-гражданской администрации области Кирилла Стремоусова. Об этом он сам рассказал в эфире телеканала «Россия 1».

Днем бойцы ВСУ открыли огонь по центру Херсона. В результате атаки было серьезно повреждено здание областной администрации. По нему, согласно предварительным данным, выпустили порядка пяти ракет HIMARS. Один из снарядов, как отметил Стремоусов, попал в его собственный кабинет.

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«Прилетело около пяти HIMARS, мое крыло, где я находился, практически разрушено», — заявил он.

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Взрыв в центре Херсона также унес жизнь одного человека. При обстреле администрации пострадала министр соцполитики области Алла Барханова.

«Ее жизни ничто не угрожает», — добавил Стремоусов в беседе с ТАСС.

Кроме того, по его словам, украинские националисты обстреляли правительственное здание Херсонской области в тот момент, когда в нем проходило совещание глав администраций и округов.

Утром 16 сентября Стремоусов рассказал, что украинские формирования оказались в тактическом окружении на херсонском направлении. Он уточнил, бойцы ВСУ находятся в бедственном положении.

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