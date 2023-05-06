Спецоперация 06 мая 2023, 09:58 ВСУ ежедневно теряют в Артемовске до 600 человек – Пригожин Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин: ВСУ теряют в Артемовске до 600 человек каждый день Официальный сайт президента Украины

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До полного освобождения Артемовска осталось взять штурмом 2,5 километра. Такое заявление сделал основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, видео опубликовали в Telegram-канале его пресс-службы.

«В Бахмуте осталось 2,5 километра приблизительно штурмануть, и город будет взят», — сказал он.

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По словам Пригожина, ВСУ каждый день подтягивают от 400 до 600 человек в Артемовск. Приблизительно такие же потери украинская сторона и несет. Подразделения ЧВК «Вагнер» работаю слажено и четко, подчеркнул Пригожин.

Противник не жалеет артиллерийских боеприпасов, у него появилось «достаточное количество бронетехники иностранного производства», дронов.

«Двигаемся дальше, все полыхает, горит, артиллерийская канонада с утра до ночи продолжается без остановки. Это рассказ про населенный пункт Бахмут, он ж — Вагнерленд», — заключил Пригожин.

Ранее ЧВК «Вагнер» объявила об уходе из Артемовска 10 мая. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что место «вагнеровцев» в Артемовске могут занять бойцы «Ахмата».