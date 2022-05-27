Командиров ВСУ обвинили в списании потерь и записи погибших в дезертиры

Попавший в плен украинский военный Никита Лазаренко заявил, что командование скрывает потери личного состава ВСУ, вписывая в документах погибших как пропавших без вести или дезертиров. Видео с его признанием опубликовал телеканал «Звезда».

По словам бойца, он не хотел участвовать в боевых действиях, поэтому переоделся в гражданскую одежду и ушел в город. Но его остановила комендатура Донецкой Народной Республики и потребовала документы, которых у Лазаренко не было.

Военный рассказал, что попавшие в окружение украинские войска оказались в очень сложных условиях. Вывезти тела погибших не было никакой возможности. Командир бригады приказал Лазаренко выкопать огромную траншею для захоронения убитых, среди которых были знакомые бойца.

«После я случайно узнал, что те, с кем я был знаком лично, в документах числятся дезертирами и пропавшими без вести. Получается, что командование скрыло потери, а близким и родным нагло врет», — подчеркнул пленный боец ВСУ.

Командование украинских войск уже уличали в жестокости по отношению к простым солдатам. Попавшие в плен бойцы рассказали, что им угрожали расстрелом на месте за отказ выходить на передовую. А попыткам уйти в тыл после неудачных атак мешали вооруженные гранатометами заградотряды, сформированные из националистов.