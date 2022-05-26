Пленные бойцы ВСУ рассказали об угрозах расстрелом за отказ идти в бой

Сложившие оружие украинские военные рассказали, что командиры отправляли их на передовую под угрозой расстрела, а чтобы никто не бежал с поля боя, сзади их поджидали вооруженные гранатометами заградотряды из националистов. Видео с рассказом украинского военного Максима Горяинова опубликовал телеканал «Звезда».

Боец рассказал, что из-за малой численности его части командиры пригрозили расстрелом на месте, если кто-то сдаст позиции. Но нашлись 450 человек, которые отказались выходить на передовую.

«Их посадили в машину, и что с ними произошло — никто не знает. Были заградотряды националистического характера, которые имели пулеметы и гранатометы», — подчеркнул он.

Рассказ Горяинова подтвердил еще один сложивший оружие украинский военный — Дмитрий Тарасюк.

«Как нам сказали наши командиры: „Кто будет отступать, будем стрелять на месте. Кто убежит, сзади стоит заградотряд, который будет расстреливать“. У нас был взвод отказников, которые ушли и их больше никто не видел», — подчеркнул он.

Оба украинских военных подчеркнули, что нынешнее противостояние никому не нужно. Они призвали своих сослуживцев сложить оружие и вернуться к семьям, пока все это не закончилось плохо.