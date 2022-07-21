Союзные войска освободили город Святогорск в Донецкой Народной Республике. Но украинские боевики заняли местный монастырь, который находится на горе. В заложники они взяли местных жителей с детьми и монахов. Об этом в беседе с военкором газеты «Известия» Сергеем Хайдаровым рассказал один из защитников Донбасса. Видео с места опубликовал РЕН ТВ в Telegram-канале.

По словам бойца, сейчас жизнь в Святогорске налаживается. Военные обеспечивают жителей гуманитарной помощью и медикаментами. Но сам город сильно пострадал от бомбежек со стороны украинских войск.

«Люди начали понимать только сейчас. Когда у одного из местных разбили дом, он сказал: „Да, я теперь Украину ненавижу. Это теперь не моя родина“. Они лишили людей всего — жилья работы», — заявил военный.

Он отметил, что сейчас обстрелы еще продолжаются и идут они с горы, где расположен монастырь. Боец подчеркнул, что освобождать Святогорскую лавру нужно как можно скорее.

«Там и монахи погибли. Прилетели к ним в кельи снаряды, они там и погибли. Там еще заложники находятся, по разным данным, до 500 человек, дети. Они (украинские боевики — прим. ред.) ими прикрываются, и все так же, как и в Мариуполе», — подчеркнул он.

После освобождения Святогорска отступившие из города украинские боевики подожгли деревянный скит Всех Святых Земли Русской в Свято-Успенской лавре. По постройке 2009 года выпустили очередь зажигательных боеприпасов из пулемета.