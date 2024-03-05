Спецоперация 05 марта 2024, 09:05 Поезд с военным грузом для ВСУ пустили под откос на Купянском направлении Марочко: поезд с военным грузом для ВСУ задержался из-за подрыва путей

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Поезд, перевозивший военный груз для ВСУ, пустили под откос на Купянском направлении. Состав сошел с рельс в районе станции «86-й километр» из-за намеренного повреждения железнодорожных путей, сообщил в Telegram-канале подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на данные из собственных источников.

В итоге доставку груза — вооружения, техники и боеприпасов — задержали на 12 часов. Украинские правоохранители установили, что повреждение путей произошло в результате подрыва самодельной взрывчатки.

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Марочко рассказал также, что список населенных пунктов на Украине, откуда эвакуируют людей, расширился. В Харьковской области тех, кто не хотел оставлять дома, переселили принудительно: так называемая эвакуация — по сути, депортация, подчеркнул офицер. Жителей отправили в пункты временного размещения, при этом никаких социальных гарантий им не предоставили.