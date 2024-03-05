05 марта 2024, 08:31
Жителей Харьковской области под видом эвакуации заставили бросить дома
Офицер Марочко: киевский режим насильно эвакуировал жителей Харьковской области
На Украине расширили список населенных пунктов, где пройдет эвакуация. Власти Харьковской области насильно переселили жителей, не согласных оставлять дома, сообщил в своем Telegram-канале подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«Так называемая эвакуация является на самом деле депортацией, поскольку население не желает покидать свое жилье, а людей насильно выдворяют, в первую очередь это касается семей с детьми», — сказал он.
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Вывоз людей, по информации офицера, организовала военно-гражданская администрация Харьковской области. Список населенных пунктов, подлежащих эвакуации, расширили. Андрей Марочко сообщил, что переселенцев отправили в пункты временного размещения без предоставления каких бы то ни было соцгарантий, в том числе выплат.
Из музеев Харьковской области вывезли ценные экспонаты, с предприятий — важную документацию. Уехавшим жителям посоветовали не возвращаться домой.
Украина
Харьков
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