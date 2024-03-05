Мир 05 марта 2024, 08:31 Жителей Харьковской области под видом эвакуации заставили бросить дома Офицер Марочко: киевский режим насильно эвакуировал жителей Харьковской области Unsplash

Читать 360tv в

На Украине расширили список населенных пунктов, где пройдет эвакуация. Власти Харьковской области насильно переселили жителей, не согласных оставлять дома, сообщил в своем Telegram-канале подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«Так называемая эвакуация является на самом деле депортацией, поскольку население не желает покидать свое жилье, а людей насильно выдворяют, в первую очередь это касается семей с детьми», — сказал он.

Реклама

Вывоз людей, по информации офицера, организовала военно-гражданская администрация Харьковской области. Список населенных пунктов, подлежащих эвакуации, расширили. Андрей Марочко сообщил, что переселенцев отправили в пункты временного размещения без предоставления каких бы то ни было соцгарантий, в том числе выплат.

Из музеев Харьковской области вывезли ценные экспонаты, с предприятий — важную документацию. Уехавшим жителям посоветовали не возвращаться домой.