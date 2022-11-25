25 ноября 2022, 15:38
Подразделения ВС РФ за сутки уничтожили шесть пунктов управления украинских военных
Минобороны: шесть пунктов управления ВСУ уничтожили за сутки в ходе СВО
Российские военные за сутки уничтожили шесть пунктов управления ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Объекты уничтожили в районах Петропавловки в Харьковской области, Стельмаховки в Луганской Народной Республике, Ямполовки, Торского, Ивано-Дарьевки и Победы в ДНР. Удар по объектам нанесли оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия.
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Кроме того, российские подразделения нанесли поражение 67 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях.
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«Уничтожена живая сила и военная техника противника в 164 районах», — подчеркнули в министерстве.
В районе населенного пункта Веселое в ДНР противник лишился радиолокационной станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 американского производства. В районе Камышевахи в Запорожской области ВС РФ уничтожили склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.
За сутки российские средства ПВО сбили четыре украинских беспилотника в районах Мирной Долины, Вершины, Новоандреевки в ДНР и близ населенного пункта Залиман в ЛНР.
Специальная военная операция РФ на Украине
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