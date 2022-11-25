Спецоперация 25 ноября 2022, 15:14 Станцию контрбатарейной борьбы ВСУ уничтожили в ДНР Минобороны сообщило об уничтожении американской станции контрбатарейной борьбы ВСУ РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российская авиация, ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки нанесли удар по живой силе и военной техники в 164-х районах проведения специальной военной операции. Среди уничтоженной техники противника оказалась радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Станция находилась в селе Веселое Донецкой Народной Республики. Украинские боевики получили ее в рамках военной помощи США.

Реклама

Кроме того, российские военные уничтожили склад с ракетно-артиллерийским вооружением ВСУ около села Камышеваха в Запорожской области.

Реклама

Средства противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили четыре украинских дрона, выпущенных по населенным пунктам Мирная Долина, Вершина, Новоандреевка Донецкой Народной Республики и Залиман Луганской Народной Республики.

Российская система ПВО также перехватила пять снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ольха» около городов Кременная и Попасная в ЛНР.