25 ноября 2022, 15:14
Станцию контрбатарейной борьбы ВСУ уничтожили в ДНР
Минобороны сообщило об уничтожении американской станции контрбатарейной борьбы ВСУ
Российская авиация, ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки нанесли удар по живой силе и военной техники в 164-х районах проведения специальной военной операции. Среди уничтоженной техники противника оказалась радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
Станция находилась в селе Веселое Донецкой Народной Республики. Украинские боевики получили ее в рамках военной помощи США.
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Кроме того, российские военные уничтожили склад с ракетно-артиллерийским вооружением ВСУ около села Камышеваха в Запорожской области.
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Средства противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили четыре украинских дрона, выпущенных по населенным пунктам Мирная Долина, Вершина, Новоандреевка Донецкой Народной Республики и Залиман Луганской Народной Республики.
Российская система ПВО также перехватила пять снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ольха» около городов Кременная и Попасная в ЛНР.
Специальная военная операция РФ на Украине
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