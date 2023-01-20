20 января 2023, 13:56
Российские военные освободили еще один населенный пункт в Запорожской области
Минобороны: ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Лобковое в Запорожской области
Подразделения Восточного военного округа взяли под полный контроль населенный пункт Лобковое в Запорожской области. Об этом заявили в Минобороны.
По данным министерства, в районе Каменского российские военные уничтожили ангар с вооружением и военной техникой противника.
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В районе Малой Токмачки подразделения ВС РФ уничтожили радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/ТPQ-37. Общие потери противника за сутки составили до 90 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, подчеркнули в ведомстве.
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Помимо этого, ВСУ лишились четырех боевых бронированных машин, трех автомобилей, самоходной гаубицы «Акация», а также двух гаубиц Д-20 и Д-30.
В Минобороны обратили внимание и на успешную контрбатарейную борьбу российских военных на Херсонском направлении. Здесь ВС РФ уничтожили на огневой позиции американскую самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin и две гаубицы — Д-30 и «Мста-Б».
Специальная военная операция РФ на Украине
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