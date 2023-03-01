Спецоперация 01 марта 2023, 06:51 Подразделение ВСУ имени Бориса Джонсона разбили в лесу под Артемовском РИА «Новости»: ЧВК «Вагнер» разбила у Артемовска подразделение ВСУ имени Бориса Джонсона РИА «Новости»

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В лесу под Артемовском разбили большой опорный пункт Вооруженных сил Украины, в котором находилось подразделение имени бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Командир штурмового подразделения ЧВК «Вагнер» рассказал об этом РИА «Новости».

«Это было подразделение, держали они большой опорный пункт в лесу», — рассказал он.

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После боя нашли флаг элитной 24-й отдельной механизированной бригады с Западной Украины, а на нем надпись «подразделение имени Бориса Джонсона». Военнослужащий рассказал, что украинские отряды часто используют иностранную символику, например, нашивки с флагом США или шевроны их армии. Такие вещи разбирают и трофеи или передают вместе с отчетами.

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Российские военные также разбили несколько укрепленных точек в районе Кременной на территории ЛНР. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что одного военнослужащего Нацгвардии Украины взяли в плен, еще девять погибли.