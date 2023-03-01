Спецоперация 01 марта 2023, 01:15 Российские войска взяли несколько укрепточек ВСУ в районе Кременной Глава Чечни Кадыров: российские силы взяли несколько укрепточек ВСУ в районе Кременной РИА «Новости»

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Спецназ «Ахмат» совместно с бойцами 4-й бригады 2-го армейского корпуса Минобороны России и десантниками ВДВ обнаружили и взяли штурмом несколько украинских укрепточек в районе города Кременная в ЛНР. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

В результате боестолкновений, по словам Кадырова, девять представителей нацгвардии Украины были ликвидированы, одного взяли в плен.

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Глава Чечни со ссылкой на слова командира батальона спецназа «Ахмат» сообщил также, что список украинских военнопленных пополняется каждый день.

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«Отношение к украинским военнопленным хорошее. Попав в расположение российских воинов, они получают питание и необходимую медицинскую помощь», — пояснил Кадыров.

В конце февраля Кадыров сообщил о взятии спецназом «Ахмат» стратегической высоты в окрестностях Белогоровки. Глава Чечни отмечал, что под контроль российских военных перешло порядка пяти километров земли, а также выход на железную дорогую, ведущую в Северск. Это, как уточнил Кадыров, даст ВС России значительное преимущество на этом участке.