01 марта 2023, 01:15
Российские войска взяли несколько укрепточек ВСУ в районе Кременной
Глава Чечни Кадыров: российские силы взяли несколько укрепточек ВСУ в районе Кременной
Спецназ «Ахмат» совместно с бойцами 4-й бригады 2-го армейского корпуса Минобороны России и десантниками ВДВ обнаружили и взяли штурмом несколько украинских укрепточек в районе города Кременная в ЛНР. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
В результате боестолкновений, по словам Кадырова, девять представителей нацгвардии Украины были ликвидированы, одного взяли в плен.
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Глава Чечни со ссылкой на слова командира батальона спецназа «Ахмат» сообщил также, что список украинских военнопленных пополняется каждый день.
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«Отношение к украинским военнопленным хорошее. Попав в расположение российских воинов, они получают питание и необходимую медицинскую помощь», — пояснил Кадыров.
В конце февраля Кадыров сообщил о взятии спецназом «Ахмат» стратегической высоты в окрестностях Белогоровки. Глава Чечни отмечал, что под контроль российских военных перешло порядка пяти километров земли, а также выход на железную дорогую, ведущую в Северск. Это, как уточнил Кадыров, даст ВС России значительное преимущество на этом участке.
Рамзан Кадыров
ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
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