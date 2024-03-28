28 марта 2024, 18:25
Подпольщики сообщили о ликвидации боевиков РДК в Харькове
Лебедев: ВС России ударами по Харькову уничтожили боевиков РДК
Минувшей ночью российские военные массированным ударом уничтожили в Харькове порядка 50 украинских военных, наемников и диверсантов, в том числе членов Русского добровольческого корпуса (РДК)*. Об этом РИА «Новости» рассказал координатор подполья в Николаеве Сергей Лебедев.
«Зафиксировали попадание в институт ВВС имени Кожедуба, где находились до десятка иностранных летчиков, которые прибыли на консультацию украинских пилотов. На данный момент их судьба выясняется», — сказал он.
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Лебедев отметил, что самым результативным стал удар по бывшему штабу ПВО, где находился пограничный отряд. Там уничтожили несколько десятков человек, у некоторых были нашивки РДК*.
Кроме того, один из ударов пришелся по району Аэрокосмического университета. Там погибли, предварительно, 20 военных, в том числе иностранных.
Около недели назад российские военные ударили по заводу Электротяжмаш» в Харькове, где дислоцировалась тяжелая техника ВСУ.
* «Русский добровольческий корпус» (РДК) — запрещенная в России террористическая организация.
ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
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