Подоляк выдвинул условие продолжения переговоров России и Украины

Мирные переговоры между Россией и Украиной могут продолжиться только после того, как ВС РФ покинут украинскую территорию, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. По его мнению, призывы Запада к срочному прекращению огня «очень странные», написал РБК.

«Российские силы должны покинуть страну, и после этого станет возможным возобновление мирного процесса», — сказал Подоляк в комментарии агентству Reuters.

Советник главы офиса Владимира Зеленского добавил, что уступки со стороны украинских властей только приостановят конфликт на время, но не смогут прекратить его полностью. Призывы западных стран о прекращении огня, по словам Подоляка, можно назвать «очень странными». Он указал на то, что власти Украины не приемлют то, что ВС РФ остаются на территории Южной и Восточной Украины.

Накануне помощник президента РФ, руководитель российской делегации на переговорах Владимир Мединский заявил, что Россия готова продолжить переговоры с Украиной, а инициатива их замораживания исходит от киевского режима.