Мединский назвал виновных в заморозке переговоров по Украине

Российская сторона готова продолжить переговоры с Украиной, инициатива их замораживания исходит от киевского режима. Такое заявление сделал помощник президента РФ, руководитель российской делегации на переговорах Владимир Мединский в интервью белорусскому телеканалу ОНТ.

«Они никуда не торопятся, судя по всему. <…> Мы, со своей стороны, к продолжению диалога готовы. Но еще раз подчеркну: мяч по продолжению мирных переговоров находится на украинской стороне. Замораживание переговоров — это полностью инициатива Украины», — подчеркнул Мединский.

Помощник президента отметил, что для переговоров на высшем уровне должна быть высокая готовность документов, главы двух стран должны встречаться для подписания финального договора, а не для того, чтобы сфотографироваться. Проект договора передали украинской стороне месяц назад, большинство ключевых позиций в нем уже согласовали. Однако Украина до сих пор не подтвердила этот проект.